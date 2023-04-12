Сергей Лавров и делегация России до сих пор не получили визы для участия в Совбезе ООН

Лавров и делегация России до сих пор не получили визы США для участия в Совбезе ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты до сих пор не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление в среду, 12 апреля, сделал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.

«Пока ни одна виза не выдана», - заявил замминистра иностранных дел журналистам, комментируя вопрос, выдали ли американскую визу главе МИД РФ для участия в Совбезе ООН.

Напомним, в сентябре прошлого года несколько членов российской делегации на Генассамблее ООН не получили американскую визу, в том числе два человека из официальной части делегации, которая состояла из десяти человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшие, заявила, что такая тактика стала «недоброй традицией США». «Но факт остается фактом», - отметила она.