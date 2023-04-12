Британия включила новые пункты в список антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания приняла решение расширить антироссийский санкционный список, добавив в него 11 новых позиций. Об этом в среду, 12 апреля, заявило британское правительство.

В «черный список» Великобритании подпали дочь российского предпринимателя Сулеймана Керимова, дети бизнесмена Владимира Евтушенкова, жена бывшего президента Украины Виктора Медведчука, совладелец холдинга USM Владимир Скоч, а также управляющий партнер АФК «Система», глава совета директоров ПАО «МТС» Феликс Евтушенков.

Кроме того, в санкционном списке оказались холдинг USM, а также компании Hanley, Curzon Square и Meritservus.

Напомним, днем ранее, 11 апреля, санкционный список расширила Канада, включив туда 14 физических и 34 юридических лица. Как заявили в канадском правительстве ограничение были введены в отношение лиц, который «в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России». Среди прочего, в «черный список» попали Татарстана Рустам Минниханов и замминистра обороны России Николай Панков.