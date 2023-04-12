Guardian: в утечке данных разведки есть информация о спецназе США и Великобритании на Украине

На территории государства находятся военнослужащие из других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время на Украине находятся представители сил специального назначения, которые официально опровергают собственное участие в возникшем конфликте среди стран НАТО. Об этом сообщили The Guardian, ссылаясь на утекшие в открытый доступ засекреченные документы Пентагона.

Судя по ежедневным отчетам за февраль и март 2023 года, на Украине находятся 50 военных от Великобритании, 17 – от Латвии, 15 – от Франции и 14 от США , а также один – от Нидерландов. Общее число находящихся военных составляет 97.

При этом в Министерстве обороны Франции заявили, что "на Украине нет никаких участвующих в операциях соотечественников". В Британии на данные также отреагировали, сообщив что "в утекших материалах разведки есть серьезный уровень неточности".

Ранее стало известно об утечке документов США с пометкой "совершенно секретно". Секретные документы Пентагона, посвящённые планам США и ВСУ в зоне спецоперации, контрнаступлению Киева и многим другим темам, открыли множество возможностей для российской разведки.