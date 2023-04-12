AT: контрнаступление Украины станет смертельной ловушкой для США и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контрнаступление Киева может быть смертельной ловушкой для Вашингтона и Североатлантического альянса. Такое мнение высказал журналист Стивен Брайен в статье для китайского издания Asia Times (AT).

«Планируемое украинское наступление в конце весны может стать смертельной ловушкой для США, НАТО и даже азиатских союзников Америки», - сказано в статье, где отмечается возможная попытка Киев дождаться, пока страны Запад снабдят необходимыми украинские войска боеприпасами, но уточняется, что до этого еще несколько лет.

Как считает Брайен, российские войска вырвутся из боев вдоль линии соприкосновения, после чего начнут двигаться на запад, что заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) «либо разделить уже собранные контрнаступательные бригады, либо полностью переключить их на то, чтобы остановить Россию от выхода к Днепру и угрозы Киеву».

В статье говорится о том, что российская промышленность, в отличие от промышленности стран-членов НАТО, производит вооружение в условиях полной боевой готовности. «Арсенал НАТО почти истощен, даже проукраинские европейские политики начинают нервничать из-за украинского кризиса», - отмечается в публикации.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал о том, что Киев начнет контрнаступление, когда будет к нему полностью готов, отметив, что это может произойти летом, но указал на необходимость дополнительной помощи. Тем временем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о полной готовности российских войск контрнаступлению украинской стороны.