Стало известно, кто в Ростове зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц

В Ростове назвали самые прибыльные вакансии Фото: Олег ЗОЛОТО

Более трех тысяч вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей опубликованы в Ростове-на-Дону. В материале rostovgazeta.ru приводится пять прибыльных вариантов.

Так, на зарплату до 100 тысяч рублей может рассчитывать пишущий редактор. От соискателя требуется быстро разбираться в сложных незнакомых темах от алгебры до поэзии, проверять факты и отличать сомнительные источники, писать и редактировать тексты, которые решают задачи людей.

Специалисту по работе с клиентами банка обещают платить оклад в 28 тысяч, а премия может доходить до 150 тысяч рублей. Сотруднику нужно будет вести телефонные переговоры с клиентами, которые нарушили условия договора. Минимальное образование — среднее специальное, также требуется базовое знание ПК. После работы обещают поездки, конкурсы и спортивную жизнь.

Менеджер по продаже домов из теплого бетона сможет заработать до 200 тысяч рублей. От него требуется общаться с потенциальными заказчиками, проводить расчет предварительной стоимости объектов и заключать договоры. Нужно высшее образование, опыт ведения переговоров, готовность работать по ненормированному графику.

Табельщику с опытом работы от года со знанием трудового законодательства сулят зарплату от 151 тысячи рублей. Сотруднику нужно будет ежедневно вести учет личного состава штатных работников компании и подрядчиков, отчитываться перед менеджерами по опозданиям. Нужно быть готовым к командировкам в Луганск.

Ипотечный брокер сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей. В его обязанности входят консультации клиентов и подбор оптимального варианта ипотеки, помощь в составлении заявки и заполнении анкеты, сопровождение клиента от момента подачи заявки до выхода на сделку с банком. Требования к соискателю — математика на «пятерку», аналитический склад ума и высшее образование.