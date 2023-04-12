Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском Фото: Кадр видео

Служба безопасности Украины (СБУ) в конце февраля текущего года обнаружил доказательства причастности своих сотрудников к попытке взрыва российского самолета А-50 на аэродроме под Минском. Об этом пишет издание The Economist, ссылаясь на засекреченный документ Пентагона, который попал в открытый доступ во время недавней утечки.

В документах Пентагона сообщается, что украинские агенты, причастные к инциденту на аэродроме «Мачулищи» под Минском, действовали вопреки приказам, а власти Украины, как и сама СБУ, не догадывались о планах сотрудников по такой операции.

«Сотрудники СБУ 26 февраля пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Белоруссии проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик», - сказано в заявлении издания со ссылкой на утекшие в интернет документы Пентагона.

Отмечается, что об этом Вашингтону стало известно при помощи радиоэлектронной разведки, а оценка этой атаки находится под грифом «совершенно секретно».

Напомним, КГБ Белоруссии заявило о причастности к произошедшему спецслужб Польши. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании террориста и более 20 его пособников. При этом он заявил, что «СБУ, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь», подготовив террориста.