На юге России зафиксирован высокий спрос на льготную ипотеку

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С помощью ипотечных программ с господдержкой, оператором которых выступает ДОМ.РФ («Льготная», «Семейная» и IT-ипотека), жилищные условия смогли улучшить 180 тысяч семей в Южном федеральном округе (ЮФО). Статистику озвучила руководитель подразделения Исследования в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова на пресс-конференции «Развитие жилищного строительства».

— Юг России традиционно демонстрирует высокие показатели по жилищному строительству и запуску новых качественных девелоперских проектов. Отмечу, что в 2022 году Краснодарский край поднялся на второе место по объему возводимого жилья в стране (9,1 млн кв. метров), впервые обогнав Московскую область и Санкт-Петербург. Застройщики продолжили расширять географию своих проектов, ориентируясь, в том числе, на спрос со стороны граждан и меры господдержки. В значительной степени рынок стимулируют льготные ипотечные программы, реализуемые ДОМ.РФ, — отметила Мария Жолобова.

Благодаря ипотечным займам улучшить жилищные условия в 2022 году смогли порядка 119 тысяч семей из ЮФО — общий кредитный портфель 424 млрд рублей. С начала этого года к финансовому инструменту прибегли еще 19 тысяч семей (общая сумму 72 млрд рублей). В федеральном округе выдаются почти 10% всей российской ипотеки.

Была представлена и предметная статистика относительно программ господдержки. Почти 70% таких кредитов в округе выдано по программе «Льготной ипотеки». Она помогла купить жилье более 125 тысячам семей. Растет и «Семейная ипотека» — возможность оформить кредит по ставке до 6%. Благодаря программе жилищный вопрос решили более 55 тысяч человек. Во время конференции также назвали регионы округа, где льготные кредиты получают чаще всего — это Краснодарский край и Ростовскую область. На их долю приходится более 80% всех кредитов с господдержкой.

ДОМ.РФ также является оператором программы выплат 450 тысяч рублей многодетным семьям. Льготу можно потратить на погашение ипотеки. Выплатой воспользовались 37 тысяч семей в ЮФО.