Более 1000 проектов частных домов размещены на сервисе Строим.дом.рф

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из представленных проектов большая часть (свыше трети) приходится на дома из газобетонных блоков, 15% – из деревянных каркасов, а каждый десятый дом возводится из керамзитобетонных блоков и клееного бруса. Средний срок строительства составляет четыре месяца, стоимость проектов начинается от 1,59 млн рублей, при этом почти половина пользователей выбирает дом площадью от 100 до 160 кв. м.

Информацию о своих проектах на портале разместили уже более 200 подрядчиков, отмеченных знаком «Проверено ДОМ.РФ». Этот статус получают компании с опытом работы, без задолженностей и негативных отзывов клиентов.

Больше всего подрядчиков представлены в Московской области - более 70. Затем следуют Москва, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Владимирская область, Тверская область, Тульская область, Калужская область и Ярославская область.

«Строим.дом.рф – уже не просто сервис для покупки частных домов. Сейчас это полноценная онлайн-платформа, нацеленная на популяризацию частного домостроения, в том числе деревянного, – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак. - Запрос на повышение общей и финансовой грамотности в этой сфере очевиден – пользователи портала получили уже более 8 000 консультаций. Сервис будет активно развиваться в этом и других направлениях, например, в ближайшей перспективе он пополнится функцией поиска энергоснабжающих организаций».

Помимо пошагового процесса выбора и покупки дома Строим.дом.рф также демонстрирует открытую статистику рынка индивидуального жилищного строительства, позволяет воспользоваться ипотечным калькулятором, получить информацию о мерах господдержки, а также увидеть перечень газоснабжающих организаций на интерактивной карте.

Добавим, что услугами Строим.дом.рф воспользовались еже более 100 000 пользователей. Базовый функционал сервиса для строительства индивидуального дома был запущен в 2022 году и продолжает актуализироваться в режиме реального времени. В начале 2023 года ДОМ.РФ интегрировал суперсервис с порталом Госуслуг. В планах развития сервиса — реализация возможности выбора на портале участков под застройку, оформления документов на ввод в эксплуатацию, постановки недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав собственности, а также появление реестра компаний, которые обеспечивают подключение объектов к различным инфраструктурным системам.