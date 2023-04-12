Набиуллина заявила, что попытки управлять курсом рубля приводят к резкой девальвации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка управлять курсом валюты приводит к резким девальвациям, а также финансовым кризисам. Такое заявление сделал глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы по опыту своей страны знаем, что попытка управлять курсом приводит к резким девальвациям, по сути дела, к финансовым кризисам», - заявила глава регулятора в Госдуме.

Набиуллина отметила, что Центробанк РФ выступает за более стабильный рынок валют, однако не за административное определение курса, поскольку подобным образом можно оторвать курс от экономических реалий, а также от баланса интереса экспортеров и импортеров.

Глава Банка России также уточнила, что текущие ослабление рубля связано с сокращением экспорта, а также снижением цен на нефть. По ее словам, недавний рост цен на черное золото скажется на курсе валют только в следующие периоды, так как на данный момент продается выручка от тех периодов, когда стоимость нефти была достаточно низкая.

«На наш взгляд, введение здесь валютных ограничений ухудшит условия для российских предприятий, для российской экономики по расчетам, и скажется в конечном счете на темпе роста экономики», - отметила она.

Напомним, ранее замглавы Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля было результатом продления «нижней точки» поступления экспортной выручки из-за проседания в начале 2022 года.