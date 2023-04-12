Депутат Сипягин: необходимо ввести штрафы и уголовную ответственность за нарушение закона о вейпах

11 апреля 2023 года в России запретили продажу вейпов несовершеннолетним Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин заявил о необходимости введения штрафов и уголовной ответственности за повторные нарушения нового закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

“Необходимо еще много чего дорабатывать... Есть проблематика, связанная не только с ограничением, но и с наказанием, потому что мы прекрасно понимаем, что введены определенные ограничения, но нет ни административных штрафов, ни уголовной ответственности за повторные нарушения... это следующий этап, который будет воплощаться в жизнь”, – заявил депутат на пресс-конференции, посвященной запрету вейпов несовершеннолетним.

Напомним, Государственная Дума РФ приняла этот закон 11 апреля 2023 года. В нем предусмотрен не только запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, но и запрет оборота ароматизированных жидкостей без никотина, которые вызывают зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах.