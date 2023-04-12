В Северной Ирландии перед визитом Байдена обнаружены самодельные бомбы Фото: REUTERS

На кладбище города Лондондерри во вторник, 11 апреля, в Северной Ирландии обнаружили самодельные бомбы. Об этом сообщила местная полиция, отметив, что инцидент произошел на фоне подготовки визита президента США Джо Байдена.

«В ходе операции по обеспечению общественной безопасности на городском кладбище в районе Крегган полиция обнаружила четыре трубчатые бомбы», - сказано в сообщении правоохранительных органов, где отмечается, что взрывные устройства были обезврежены и отправлены на экспертизу.

На прошлой неделе правоохранители предупредили об опасности терактов в Северной Ирландии в преддверии визита американского лидера и премьера Великобритании Риши Сунака.

На данный момент в Северной Ирландии проходят выступления, знаменующие 25-ю годовщину подписания Белфастского соглашения. В минувшие понедельник, 10 апреля, протестующие бросили в полицейскую машину в Лондондерри пару бутылок с зажигательной смесью, а во вторник, 11 апреля, использовали зажигательные бомбы, камни и бутылки, в результате чего были повреждены два автомобиля.

Напомним, как сообщалось, визит Байдена, который является потомком этнических ирландцев с северной части острова, приурочен к годовщине Белфастского соглашения («Соглашение Страстной пятницы»).