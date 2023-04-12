Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах, даже если будет признан виновным Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, даже если будет признан виновным в деле о подлоге деловых документов.

«Нет, я бы никогда не упал - это не мое. Я бы не стал этого делать», - заявил бывший глава Белого дома в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале FoxNews.

Трамп усомнился в том, что действующий президент США Джо Байден имеет возможность добиваться переизбрания в ходе выборов в 2024 году. «Я не думаю, что он сможет», - заявил экс-президент США.

Напомним, ранее Трамп предложил избавиться от Байдена, заявив, что такая мера поможет решить все существующие в Соединенных Штатах проблемы, а накануне своего ареста он заявил, что действующий президент США не занимается решением существующих проблем, а «только ест, спит и гадит».