Осужденная в Белоруссии гражданка РФ Сапега согласилась на экстрадицию на родину

София Сапега вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем были задержаны в аэропорту Минска
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Россиянка Софья Сапега, находящаяся в заключении в Белоруссии, дала свое согласие на экстрадицию в РФ российскому консулу. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев.
«В понедельник, 10 апреля, российский консул посетил заключенную Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории РФ», — сообщил пресс-секретарь посольства РИА Новости.
Также дипломат сообщил, что на данный момент всеми техническими нюансами процедуры занимаются российские и белорусские правоохранители.
Напомним, в 2021 году россиянка София Сапега вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем были задержаны в аэропорту Минска. Самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске.