Осужденная в Белоруссии гражданка РФ Сапега согласилась на экстрадицию на родину

София Сапега вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем были задержаны в аэропорту Минска Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Россиянка Софья Сапега, находящаяся в заключении в Белоруссии, дала свое согласие на экстрадицию в РФ российскому консулу. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев.

«В понедельник, 10 апреля, российский консул посетил заключенную Софью Сапегу. В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории РФ», — сообщил пресс-секретарь посольства РИА Новости.

Также дипломат сообщил, что на данный момент всеми техническими нюансами процедуры занимаются российские и белорусские правоохранители.

Напомним, в 2021 году россиянка София Сапега вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем были задержаны в аэропорту Минска. Самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске.