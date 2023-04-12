Доля отечественной электроники в России вырастет вдвое в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если сегодня большая часть электроники в российских магазинах - зарубежная, то к 2030 году отечественных товаров этого сегмента будет около 70 % на всех стеллажах страны. В 2023 же году планируется удвоить количество российской электроники на внутреннем рынке, о чём рассказал вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Стратегический акцент делаем на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции», - говорит Мантуров.

Так, в 2022 году Россия выпустила более тысячи единиц собственной электронной продукции. В этом году число будет удвоено, и затем по нарастающей, пока отечественная электроника не станет преобладать на внутреннем рынке. Пока что её недостаточно для удовлетворения потребительских потребностей, но за семь лет эта ситуация заметно изменится, подчеркнул Мантуров.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России задумали возродить легендарные советские автомобили, и снова начать выпускать «Победу» и «Волгу».