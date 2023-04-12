Глава ЦБ Набиуллина выступила против возврата к репатриации валютной выручки

Набиуллина выступила против возврата к репатриации валютной выручки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что России не стоит возвращаться к репатриации в страну валютной выручки. По ее словам, в данный момент компании оплачивают ею импорт, а экспортеры продают валюту без обязательств.

"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям - на наш взгляд, это не нужно делать. То, что наши компании оставляют выручку за рубежом, — это позволяет им оплачивать необходимый импорт", – заявила Набиуллина, выступая в Государственной думе.

Напомним, в начале марта 2023 года Набиуллина заявила о хорошей работе финансовой системы России в условиях санкций. По ее словам, финансовая система показала себя с лучшей стороны, а банки России не просто не проели свои запасы прошлых лет, но и сумели быстро перестроиться, а также начать зарабатывать.