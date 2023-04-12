В Кремле отреагировали на невыдачу виз Лаврову для участия в Совбезе ООН Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о невыдаче американских виз министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), отметив, что Соединение Штаты должны выполнять свои обязательства.

«Я, единственное что, я не видел в первоисточнике этого сообщения, мне это надо проверять. Но у американской стороны есть обязательства, как страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства», - заявил пресс-секретарь российского лидера, уточнив, что в Кремле к этому относятся негативно.

Напомним, в среду, 12 апреля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что до сих пор Вашингтон не выдал визы главе российского внешнеполитического ведомства и делегации России для участия в СБ ООН.