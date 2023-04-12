Песков заявил, что создание реестра военнообязанных должно избавить военкоматы от бардака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В военкоматах местами много бардака, а новый законопроект о введении единого реестра военнообязанных поможет упорядочить систему учета и призыва. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак - а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан», - заявил представитель Кремля в среду, 12 апреля.

Скорость же принятия законопроекта о реестре Песков объяснил его важностью, отметив, что на этом фоне Госдума РФ принимает «как первоочередные и срочные документы».

Напомним, накануне глава Минцифры РФ Максут Шадаев не исключил, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме будет возможно в начале очередного осеннего призыва.