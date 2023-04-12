Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Главной причиной природных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор»

Главными виновниками лесных пожаров по-прежнему остаются люди. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области с начала опасного сезона вспыхнул 51 природный пожар. Это почти в 2,5 раза меньше, чем было зафиксировано в регионе за аналогичный период в прошлом году. Почти половина случаев - 24 возгорания - это лесные пожары. По словам губернатора Василия Орлова, основными виновниками их возникновения по-прежнему остаются люди.

«Главной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Самоуверенность, а иногда обычная небрежность имеют тяжелые последствия для региона: это миллионные ущербы, риски для населенных пунктов и жизней людей, а также экологии области», - подчеркнул Василий Орлов.

Глава Приамурья напомнил о мерах наказания, предусмотренных для виновников пожаров. Это не только денежные штрафы, но и уголовная ответственность.

«В этом году существенно, в разы, увеличены штрафы для поджигателей и нарушителей правил пожарной безопасности, в лесах увеличено количество патрулей, сделан упор на ранее выявление возгораний. Первые результаты видим: в этом году количество пожаров стало меньше — 51 против 127, которые фиксировали за аналогичный период прошлого года», - отметил Василий Орлов.

В этом году пожары охватили 9776 гектаров земель. Самая сложная ситуация сегодня остаётся в Архаринском округе и Мазановском районе. На территории Архаринского округа было зафиксировано 84 возгорания, некоторые из них - возле населенных пунктов. В Мазановском районе обнаружено 20 возгораний. По прогнозам специалистов, опасная ситуация а ближайшие дни может возникнуть в Завитинском, Октябрьском, Благовещенском, Серышевском районах, а также в Белогорском и Ромненском округах.