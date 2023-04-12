Пентагон сократит число сотрудников с доступом к секретным документам после утечки

Известно, что попавшие в сеть документы представляют собой цветные кадры с текстом, картами и графиками Фото: REUTERS

В Пентагоне приняли решение сократить число сотрудников, у которых есть доступ к секретным бумагам. Это связано с недавней масштабной утечкой данных США, сообщает телекомпания CBS.

По данным СМИ, с 7 апреля списки сотрудников, которые получают постоянные обновления секретной информации, заметно уменьшились. До инцидента с утечкой данных к ним имели доступ около тысячи человек.

Известно также, что попавшие в сеть документы представляют собой цветные кадры с текстом, картами и графиками. Они были сфотографированы и выложены.

Сайт KP.RU писал о том, что в Интернете появилось несколько документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченных грифом «секретно». В бумагах содержатся данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом.

США и Украине уже предрекли серьезные проблемы из-за случившегося. Документы США раскрыли в числе прочего планы ВСУ о переброске подразделений в Артемовск.