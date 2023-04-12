Госдума одобрила законопроект об обязательном сборе отпечатков пальцев у добровольцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по обороне порекомендовал коллегам по законотворческому процессу одобрить законопроект, обязующий всех добровольцев проходить дактилоскопию, то есть сбор отпечатков пальцев. Об этом сообщил руководитель комитета Андрей Картаполов.

Напомним, похожая инициатива уже была принята в марте 2023 года. Тогда Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий всех военнослужащих по контракту (включая выполняющих боевые задачи за пределами Российской Федерации) сдавать отпечатки пальцев.

Теперь же речь идёт о добровольческих формированиях, что расширяет перечень граждан, подлежащих более пристальному надзору со стороны правоохранительных органов, за счёт пополнения базы данных их дактилоскопическими данными.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Картаполов успокоил граждан касательно новой волны мобилизации. По словам главы комитета по обороне, сейчас мобилизация не нужна, и не планируется, а все реформы и новые законы направлены на усовершенствование системы воинского учёта и работы военкоматов в России.