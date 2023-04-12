Песков объяснил скорость принятия закона об электронных повестках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что скорость принятия Государственной думой Российской Федерации проекта закона об электронных повестках объясняется важностью данного документа, а также содержащихся в нем изменениях.

«Все подобные документы сейчас чрезвычайно важны. Разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы», - заявил представитель Кремля в среду, 12 апреля, порекомендовав также обращаться в Государственную думу РФ за подобными разъяснениями.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что на данный момент в военкоматах местами много бардака, а новый законопроект о введении единого реестра военнообязанных сможет упорядочить систему учета и призыва. По словам представителя Кремля, данный документ сделает работу военкоматов «современной, эффективной и удобной для граждан».