Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 апреля 2023 10:38

Песков объяснил скорость принятия закона об электронных повестках

Песков заявил, что скорость принятия закона об электронных повестках обусловлена его важностью
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков объяснил скорость принятия закона об электронных повестках

Песков объяснил скорость принятия закона об электронных повестках

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что скорость принятия Государственной думой Российской Федерации проекта закона об электронных повестках объясняется важностью данного документа, а также содержащихся в нем изменениях.

«Все подобные документы сейчас чрезвычайно важны. Разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы», - заявил представитель Кремля в среду, 12 апреля, порекомендовав также обращаться в Государственную думу РФ за подобными разъяснениями.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что на данный момент в военкоматах местами много бардака, а новый законопроект о введении единого реестра военнообязанных сможет упорядочить систему учета и призыва. По словам представителя Кремля, данный документ сделает работу военкоматов «современной, эффективной и удобной для граждан».