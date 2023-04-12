Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте Дарьи Треповой

Фото: ГУ МВД

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении теракта в кафе в Петербурге, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский. Об этом в среду, 12 апреля, заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы, уточнив, что апелляция поступила в минувший вторник, 11 апреля.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в суде.

Напомним, вечером 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв, в результате чего погиб Владлен Татарский, а также еще около 30 человек пострадали. На следующий день была задержана Дарья Трепова, которая позже была арестована на два месяца. Как сообщалось обвиняемая сотрудничала со следствием.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что данный взрыв планировался украинскими спецслужбами, но при поддержке сторонников ФБК*, среди которых была Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом