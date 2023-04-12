Совфед одобрил закон о создании единого реестра воинского учета

Совет Федерации в среду одобрил законопроект о создании в России единого реестра военнообязанных, а также закон об электронных повестках и ограничениях для уклонистов от военной службы.

Реестр воинского учета будет формироваться военкоматами в установленном правительством порядке исходя из сведений государственного информационного ресурса. В законе предусмотрена возможность продублировать повестку военного комиссариата в электронном виде, а также возможность зачисления военнообязанных граждан в запас без личной явки.

Сайт KP.RU рассказывал, зачем нужен реестр военнообязанных и кому будут приходить электронные повестки. Цифровизация воинского учета нужна для оптимизации призыва на срочную службу и решения проблем, с которыми столкнулись военкоматы и граждане прошлой осенью.

Напомним, Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.