Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 апреля 2023 11:01

Песков: Россия сделает всё возможное для привлечения внимания к созданию США биооружия на Украине

Кремль намерен показать всему миру незаконную деятельность США
Сергей КУДРИН
Песков: Россия сделает всё возможное для привлечения внимания к созданию США биооружия на Украине

Песков: Россия сделает всё возможное для привлечения внимания к созданию США биооружия на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как Министерство обороны России получило все необходимые доказательства незаконной деятельности США возле границ РФ, а именно - создание биологического оружия, последует незамедлительный ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, Россия сделает всё возможное, чтобы распространить эту информацию и привлечь внимание мирового сообщества к преступным действиям американского правительства, направленным на создание биооружия.

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что президент уже ознакомился со всеми отчётами, составленными по итогу анализа множества документов, найденных в американских лабораториях на Украине.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские военные получили доказательства создания биологического оружия в американских лабораториях, расположенных на Украине, вдоль российской границы.