Песков: Россия сделает всё возможное для привлечения внимания к созданию США биооружия на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как Министерство обороны России получило все необходимые доказательства незаконной деятельности США возле границ РФ, а именно - создание биологического оружия, последует незамедлительный ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, Россия сделает всё возможное, чтобы распространить эту информацию и привлечь внимание мирового сообщества к преступным действиям американского правительства, направленным на создание биооружия.

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что президент уже ознакомился со всеми отчётами, составленными по итогу анализа множества документов, найденных в американских лабораториях на Украине.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские военные получили доказательства создания биологического оружия в американских лабораториях, расположенных на Украине, вдоль российской границы.