Песков заявил о наличии у России данных об участии граждан стран НАТО в боях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 апреля, заявил, что Москва и без утечек документов Пентагона знала о вовлеченности стран - членов Североатлантического альянса в происходящее в боевые действия на Украине.

Представитель Кремля заявил, что достоверность попавших в Сеть документов не известна, но «даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях».

Напомним, ранее издание Guardian со ссылкой на появившиеся накануне в Сети документы Пентагона и американских разведывательных служб заявило, что до 50 военнослужащих-спецназовцев стран - членов Североатлантического альянса, которые присутствовали на территории Украины в феврале и марте 2023 года, были британцами.