Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 апреля 2023 11:25

Песков заявил о наличии у России данных об участии граждан стран НАТО в боях на Украине

Представитель Кремля отметил, что достоверность попавших в Сеть документов не известна
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил о наличии у России данных об участии граждан стран НАТО в боях на Украине

Песков заявил о наличии у России данных об участии граждан стран НАТО в боях на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 апреля, заявил, что Москва и без утечек документов Пентагона знала о вовлеченности стран - членов Североатлантического альянса в происходящее в боевые действия на Украине.

Представитель Кремля заявил, что достоверность попавших в Сеть документов не известна, но «даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях».

Напомним, ранее издание Guardian со ссылкой на появившиеся накануне в Сети документы Пентагона и американских разведывательных служб заявило, что до 50 военнослужащих-спецназовцев стран - членов Североатлантического альянса, которые присутствовали на территории Украины в феврале и марте 2023 года, были британцами.