Госдума доложила о планах США создать генно-инженерное биооружие массового поражения Фото: REUTERS

Парламентская комиссия России доложила в Госдуму о результатах расследования деятельности американских биолабораторий, расположенных на Украине, вдоль границы с РФ. Установлено, что США пытались создать генно-инженерное биооружие конкретного типа, о чём говорится в большом докладе комиссии.

Например, удалось выяснить, что в американских лабораториях делали компоненты, необходимые для создания оружия массового поражения, наносящего урон не только людям, но и животным, а также сельскохозяйственным культурам. Применение такого оружия нанесло бы непоправимый ущерб стране, на которую оно было бы направлено.

С целью разработки этого оружия, которое могло бы позволить США диктовать свои условия всему миру, выкупались и модернизировались лаборатории на Украине, а также берутся под контроль санитарные и ветеринарные службы по всему миру.

«Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний», - говорится в документе.

Также удалось установить, что к работе этих лабораторий причастен Пентагон, а непосредственное украинское руководство допускалось лишь к исследованиям второго плана. Известно и имя главного куратора проекта в киевской власти - гражданка США Ульяна Супрун, ставшая и.о. министра здравоохранения и лоббирующая интересы американских фармацевтических компаний.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Минобороны исследовало все найденные в американских лабораториях документы, и специалисты собрали внушительный пакет доказательств преступной деятельности США.