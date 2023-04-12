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НовостиПолитика12 апреля 2023 11:51

Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить «спорные вопросы» по электронным повесткам

Фадеев заявил, что «неоцифрованных» российских граждан много
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить «спорные вопросы» по электронным повесткам

Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить «спорные вопросы» по электронным повесткам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев попросил Минцифры РФ и Госдуму Российской Федерации ответить на несколько «спорных вопросов», которые касаются вручения электронных повесток.

«Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера?» - приводятся в Telegram-канале СПЧ слова главы ведомства, который отметил, что таких «неоцифрованных» российских граждан много, особенно если говорить о небольших населенных пунктах.

Фадеев также спросил о том, как поступать, если гражданин болен и не годится для службы, а военкомат, не зная об этом, высылает ему повестку. «Ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт», - отметил он.

Глава СПЧ также попросил уточнить, будет ли наступать ответственность при отключении уведомления о повестке на Госуслугах. «Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр … ответы предоставят», - добавил он.

Напомним, ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг. Как отметил министр, среди прочего гражданин сможет проверить, в каком именно военкомате он стоит на учете, а также имеет ли он право на отсрочку. Кроме того, он сообщил, что при наличии неточностей возможно подать заявление через портал для исправления ошибок.