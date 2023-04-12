Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить «спорные вопросы» по электронным повесткам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев попросил Минцифры РФ и Госдуму Российской Федерации ответить на несколько «спорных вопросов», которые касаются вручения электронных повесток.

«Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера?» - приводятся в Telegram-канале СПЧ слова главы ведомства, который отметил, что таких «неоцифрованных» российских граждан много, особенно если говорить о небольших населенных пунктах.

Фадеев также спросил о том, как поступать, если гражданин болен и не годится для службы, а военкомат, не зная об этом, высылает ему повестку. «Ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт», - отметил он.

Глава СПЧ также попросил уточнить, будет ли наступать ответственность при отключении уведомления о повестке на Госуслугах. «Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр … ответы предоставят», - добавил он.

Напомним, ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг. Как отметил министр, среди прочего гражданин сможет проверить, в каком именно военкомате он стоит на учете, а также имеет ли он право на отсрочку. Кроме того, он сообщил, что при наличии неточностей возможно подать заявление через портал для исправления ошибок.