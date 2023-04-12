Глава Брянской области вручил медаль «За отвагу» мальчику, пострадавшему при атаке украинских диверсантов Фото: соцсети

Школьник из Брянской области Федор Симоненко получил медаль «За отвагу» за спасение детей во время атаки украинских диверсантов. Награду мальчику вручил глава региона Александр Богомаз в ходе мероприятия «Герои среди нас».

«Федор, поздравляем с заслуженной наградой. Ты наш юный герой, Брянщина гордится тобой», – сказал во время награждения ведущий мероприятия.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении десятилетнего мальчика Федора Симоненко из Брянской области «Медалью за отвагу».

Напомним, 2 марта на машину, в которой Федор и две девочки ехали в школу в соседнее село, напали украинские диверсанты, обстрелявшие автомобиль. Водитель сразу погиб, мальчик получил огнестрельное ранение, но, несмотря на него, смог вывести двух девочек в лес, а после добрался с ними до знакомых.

После этого школьник был госпитализирован. Его выписали из больницы в середине марта. Власти Брянской области подарили семье мальчика новый дом. Самому Федору был подарен планшет, который ребенок активно его осваивает. В будущем он хочет стать военным, о чем уже заявил своим родным.