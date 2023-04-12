Греф предупредил о возможности создания «закрытого клуба» лидирующих в сфере ИИ стран Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Развитие искусственного интеллекта показывает его эффективность и реальную пользу в масштабах страны и ведущие в этой сфере государства могут создать закрытый клуб, ограничив возможности других держав развиваться в этом направлении. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Есть опасность создания наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав закрытого клуба мировых держав в области искусственного интеллекта», - говорит Греф.

Как отметил бизнесмен, ИИ способен увеличить экономический рост страны, в которую он интегрирован, на 1-2 %, что весьма внушительные цифры в масштабах государственного бюджета. В связи с этим Греф призвал власти России сделать всё возможное, чтобы отечественные технологии искусственного интеллекта были наравне с американскими и китайскими, чтобы РФ не смогли оттеснить на обочину в этой гонке.

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