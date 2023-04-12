WP: намеченное на весну контрнаступление Украины отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Намеченное на весну этого года контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было отложено из-за погодных условий, а также медленных поставок вооружения и нехватки боеприпасов. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию.... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», - сказано в статье, где отмечается, что все эти условия только усилили опасения создания «тупиковой ситуации».

В публикации сообщается, еще сильнее условия были осложнены из-за утекших накануне в сеть секретных документов Пентагона, в которых, среди прочего, были данные о состоянии украинской армии и ее возможностях. Издание заявляет, что могло заставить командующих ВСУ изменить свои планы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев начнет контрнаступление, когда будет полностью готов к нему, отметив, что это возможно произойдет летом этого года, однако он указал на необходимость получения дополнительной помощи.