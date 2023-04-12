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НовостиПолитика12 апреля 2023 12:21

Более 30 солдат ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля 2023 года

С подконтрольной Киеву территории были возвращены 106 российских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Более 30 солдат ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля 2023 года

Более 30 солдат ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля 2023 года

Фото: REUTERS

Более 30 военных Донецкой Народной Республики (ДНР) вернулись из украинского плена в рамках обмена, который произошел в минувший понедельник, 10 апреля. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, в Министерстве обороны РФ заявили, что во время переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 106 российских военных.

«В списке российских солдат, которые 10 апреля были освобождены из плена в рамках обмена с украинской стороной, - 34 защитника ДНР», - сообщила омбудсмен, отметив, что среди освобожденных, есть как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные.

Морозова отметила, что трое военных нуждались в экстренной медицинской помощи, а еще один солдат был парализован, отмечается, что он находился в плену с мая прошлого года, где не получал должной медпомощи. Омбудсмен подчеркнула, что за его освобождение пришлось бороться долгие месяцы, так как представители Киева постоянно «вставляли палки в колеса».