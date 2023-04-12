Более 30 солдат ДНР вернулись из украинского плена 10 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Более 30 военных Донецкой Народной Республики (ДНР) вернулись из украинского плена в рамках обмена, который произошел в минувший понедельник, 10 апреля. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, в Министерстве обороны РФ заявили, что во время переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 106 российских военных.

«В списке российских солдат, которые 10 апреля были освобождены из плена в рамках обмена с украинской стороной, - 34 защитника ДНР», - сообщила омбудсмен, отметив, что среди освобожденных, есть как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные.

Морозова отметила, что трое военных нуждались в экстренной медицинской помощи, а еще один солдат был парализован, отмечается, что он находился в плену с мая прошлого года, где не получал должной медпомощи. Омбудсмен подчеркнула, что за его освобождение пришлось бороться долгие месяцы, так как представители Киева постоянно «вставляли палки в колеса».