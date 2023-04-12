Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля

Набиуллина объяснила ослабление рубля снижением экспорта и цен на нефть Фото: Евгения ГУСЕВА

Курс рубля упал вследствие снижения экспорта нефти и цен на черное золото, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Экспорт снижался в стоимостном выражении и падение цен на нефть было», – сказал глава Центробанка в ходе заседания Госдумы, объясняя причины падения ослабление курса рубля.

Как отметила Набиуллина, подорожание нефти, которое наблюдалось в последнее время, будет ощутимо, так как в настоящее время продается долларовая выручка от тех объемов, «когда цены были достаточно низкие». В этой связи «сальдо текущего счета – разница между экспортом и импортом – стало уменьшаться», заявила она, подчеркнув, что сейчас сальдо ниже, чем в прошлом году, и это влияет на курс рубля.

Напомним, председатель ЦБ заявила, что попытка управлять курсом валюты приводит к резким девальвациям, а также финансовым кризисам.

Ранее замглавы Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля стало результатом продления «нижней точки» поступления экспортной выручки из-за проседания в начале 2022 года.