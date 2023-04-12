Михаил Пореченков рассказал о съемке фильма «Русский крест», фото: соцсети

Знаменитый российский актёр Михаил Пореченков рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о том, как снимался фильм «Русский крест», как проходили кинопробы, и почему для него эта кинокартина так близка. Пореченков по-настоящему мечтал сняться в этом фильме.

«Это картина светлой памяти отца Илиодора - батюшки, который познакомил меня с отцом Илием (Ноздриным - духовником патриарха РПЦ); «Русский крест» снят с его благословения. Так что ослушаться или не сниматься в этой картине я просто не мог», - говорит актёр KP.RU.

По словам Пореченкова, он беседовал с режиссёром фильма Эдуардом Бояковым, и изначально Бояков видел главного героя совсем другой личностью. Однако известный актёр смотрел на ситуацию с иного ракурса, видя в персонаже богатыря, потерявшего свою силу, и стремящегося вернуть её через веру, подвижничество и могучий дух.

При этом роль у Пореченкова - стихотворная. Главный герой говорит только стихами, и поначалу это было непросто. Актёр подчеркнул, что подобные реплики и всем артистам даются тяжелее, так как в них нельзя импровизировать. Однако он уверен, что когда зритель привыкнет к необычной манере повествования - всё пойдёт как по маслу.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Патриарх Кирилл посмотрел фильм «Русский крест», и благословил его.