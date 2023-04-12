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НовостиЭкономика12 апреля 2023 13:00

МВФ предсказал увеличение госдолга США до 122% ВВП

Через пять лет он достигнет 136,2% ВВП, считают эксперты фонда
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МВФ предсказал увеличение госдолга США до 122% ВВП

МВФ предсказал увеличение госдолга США до 122% ВВП

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг Соединенных Штатов в этом году продолжит расти, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).

Как следует из доклада на сайте МВФ, госдолг США в 2023 увеличится до 122,2% валового внутреннего продукта страны, а в следующем году – до 125,8%. Эксперты фонда полагают, что через пять лет госдолг страны вырастет до 136,2% ВВП.

По итогам 2022 года госдолг США составил 121,7%, говорится в докладе.

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов.

Напомним, в январе этого года в Конгрессе США предложили привязать государственный долг страны к процентному соотношению ВВП. Такое предложение внес конгрессмен Брайан Фитцпатрик, член Республиканской партии, который представляет штат Пенсильвания в Палате представителей.