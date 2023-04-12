Журналист Херш заявил о присвоении Зеленским 400 миллионов долларов, направленных США на закупку топлива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский и люди из его окружения присвоили себе сотни миллионов долларов, которые были направлены Соединенными Штатами на закупку дизельного топлива, утверждает американский журналист Сеймур Херш.

Как заявил лауреат Пулитцеровской премии материале, опубликованном на платформе Substack, украинский лидер и многие из его окружения снимали «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива». По словам Херша, ссылающегося на оценки ЦРУ, только в 2022 году ими было присвоено минимум 400 миллионов долларов.

В публикации отмечается, что в январе этого года директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал Зеленскому о коррупции в высших рядах власти Украины и передал ему список из 35 чиновников и генералов. Президент республики вскоре уволил десять человек, которые хвастались новыми «Мерседесами», сообщил журналист.

Напомним, в прошлом году республиканцы инициировали аудит средств, направленных США на помощь Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Украина непосредственно получает только 20% финансовой помощи, выделяемой Соединенными Штатами.