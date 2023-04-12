46 новых школьных автобусов переданы в муниципалитеты Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин/photo.pravda-nn.ru

«С 2018 года мы закупили более 470 новых автобусов, для того чтобы школьники максимально комфортно добирались на учебу. Знаю, что жителей региона волнует этот вопрос. Такие обращения поступали мне и в ходе прямой линии. Обязательно будем продолжать эту работу, реагировать на потребности образовательных учреждений», — пообещал Глеб Никитин.

Новую технику получили образовательные учреждения 34 городских и муниципальных округов и одна государственная общеобразовательная организация.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что автобусы соответствуют самым строгим нормам перевозки детей, включая безопасность.

Давид Мелик-Гусейнов (в центре): Покупка транспортных средств для школ дает серьезный культурный и образовательный эффект, повышает транспортную доступность учебных заведений. Фото: Александр Воложанин/photo.pravda-nn.ru

«Обеспечение транспортом школ — это важная составляющая развития системы образования. Кроме учебного процесса, новый транспорт используется для того, чтобы вывезти детей на различные соревнования, на экскурсии, в музеи и театры. В итоге покупка транспортных средств для школ дает серьезный культурный и образовательный эффект, повышает транспортную доступность учебных заведений, что соответствует целям стратегии социально-экономического развития Нижегородской области», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

По словам заместителя министра образования и науки Нижегородской области Любови Широковой, в регионе эксплуатируется порядка 640 школьных автобусов. Потребность в них есть более чем у 15 тысяч детей.

Фото: Александр Воложанин/photo.pravda-nn.ru

Директор по развитию Горьковского автомобильного завода Андрей Кузнецов пояснил, что в новой партии техники две модели автобусов ГАЗ, которые вмещают 15-ть и 21 человек.

«В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, эргономичные сидения с четырехточечными ремнями безопасности. Здесь установлены багажные полки для ранцев, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. Дополнительная выдвижная подножка позволит легко войти в салон даже самым юным пассажирам», — сказал Андрей Кузнецов, подчеркнув, что закупленный регионом транспорт максимально безопасен, надежен и эргономичен.

Фото: Александр Воложанин/photo.pravda-nn.ru

«Мы активно реализуем программу развития сельских территорий. Молодежь приезжает к нам, создает семьи. В новом учебном году мы будем возить в школу и обратно 20 детей, в том числе четырех первоклассников. Всего в нашей школе учится более 120 детей, на новом автобусе они будут ездить на экскурсии, выставки, спортивные соревнования, олимпиады. Сейчас у ребят есть возможность посещать культурные мероприятия, в том числе в других городах, бесплатно по «Пушкинской карте», автобус будет использоваться и с этой целью», — рассказал директор Ильино-Заборской основной школы Семеновского муниципального округа Александр Ростовцев во время церемонии передачи автобусов образовательным учреждениям.