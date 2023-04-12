Матвиенко объяснила ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных недоработкой парламентариев Фото: пресс-служба Совета Федерации

Опасения и тревога россиян по поводу законопроекта об электронных повестках возникли из-за недопонимания и недостаточного информирования на фоне недоработки парламентариев, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Этот закон вызвал очень много бурных комментариев в интернете. Такие, иногда даже нездоровые, ажиотажные высказывания. Считаю, что главная ошибка законодателей, – мы не сумели до принятия этого закона обеспечить должную информированность наших граждан о его содержании», – сказала она в ходе заседания Совфеда.

Как заявила глава верхней палаты парламента, заявления о спонтанном принятии закона не соответствуют действительности, поскольку необходимость в нем назрела давно, а военкоматы оставались одними из немногих структур, не охваченных цифровизацией. Военная спецоперация на Украине только подтвердила эту необходимость, отметила Матвиенко. Кроме того, спикер Совета Федерации подчеркнула, что постановка на воинский учет является обязанностью гражданина России, а закон о реестре военнообязанных значительно упростит эту процедуру.

Напомним, ранее Совфед одобрил законопроект о создании единого реестра военнообязанных, а также закон об электронных повестках и ограничениях для уклонистов от военной службы.