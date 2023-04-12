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НовостиПолитика12 апреля 2023 13:53

В РПЦ считают странным предлагать Украине перемирие на Пасху из-за позиции Киева

Аналогичное предложенире на Рождество не было поддержано украинской стороной, напомнили в Московском патриархате
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В РПЦ считают странным предлагать Украине перемирие на Пасху из-за позиции Киева

В РПЦ считают странным предлагать Украине перемирие на Пасху из-за позиции Киева

Фото: REUTERS

Предложение о прекращении огня на Украине на Пасху, если бы оно и было, выглядело бы странным, поскольку Киев вряд ли согласится на него, считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«В настоящий момент странно было бы выступать с таким предложением, исходя из того, что шансы получения положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю», – заявил он в ходе пресс-конференции.

Как напомнил Кипшидзе, предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о перемирии на Рождество не было поддержано украинской стороной. Ожидать противоположной реакции Киева на аналогичное предложение РПЦ не приходится, отметил представитель Московского патриархата.

Как писал сайт KP.RU, ранее Папа Римский Франциск призвал прекратить все боевые действия на территории Украины на две недели с 9 по 22 апреля в связи с Пасхой у католических и православных христиан.

Напомним, с 6 января до 7 января 2023 года Россия соблюдала режим тишины в зоне проведения специальной военной операции. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь отверг такое предложение, заявив, что Россия якобы хочет использовать перемирие как прикрытие. Как следствие, Киев во время режима тишины продолжил обстрелы.