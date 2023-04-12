Вулканолог Собисевич: самолеты облетают район вулкана Шивелуч на Камчатке из-за пепельного облака Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Самолетам необходимо облетать район вулкана Шивелуч на Камчатке из-за пепельного облака, рассказал заместитель директора ИФЗ РАН по научной работе, заведующий лабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Алексей Собисевич. Слова ученого приводит Газета.ru.

Вулканический пепел — это мельчайшие частички стекла, которые при попадании в двигатели самолета могут привести к ухудшению работы и без того температурно нагруженных узлов двигателя.

— Это приводит к перегреву или к снижению тяги самолета, как минимум, — объяснил вулканолог.

Повлияло извержение и на жизнь людей, проживавших поблизости. В пострадавших поселках спасатели проводят обходы, доставляют воду и раздают маски. Жителям рекомендуют оставаться дома. В ряде населенных пунктов до конца недели отменили занятия в школах, передает ОТР.

Телеканал «360» опубликовал видео засыпанного пеплом района на Камчатке. Толстый темный слой покрыл землю, деревья, здания и автомобили.