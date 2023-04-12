Захарова: Россия запросила разъяснения у Армении из-за участия в совместных учениях с НАТО, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Министерство иностранных дел России направило официальный запрос в Армению, с просьбой объяснить участие Еревана в учениях НАТО, проводимых на территории Евросоюза. Все эти действия носят антироссийский, русофобский характер, и не способствуют стабильности в регионе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получению ответа», - говорит Захарова.

По словам официального представителя МИД России, НАТО постоянно пытаются втягивать соседние с Россией страны в свои манипуляции, которые часто направлены против Москвы. Вовлечение Армении в учения НАТО - один из таких случаев. Особенно печально это смотрится на фоне отказа Еревана от участия в аналогичных учениях ОДКБ, что значительно дестабилизирует ситуацию в регионе.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в марте 2023 года НАТО провели военные учения в Норвегии с одной единственной целью - послать сигнал президенту России Владимиру Путину.