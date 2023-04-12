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НовостиПолитика12 апреля 2023 14:32

Exxpress: Отсутствие у России планов новой мобилизации грозит Киеву проблемами

Это свидетельствует о том, что ситуация для Москвы стабильная, отмечает издание
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Отсутствие у Кремля планов новой волны мобилизации может грозить Киеву проблемами

Отсутствие у Кремля планов новой волны мобилизации может грозить Киеву проблемами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление Кремля об отсутствии планов проводить мобилизацию должно вызывать у Киева и поддерживающих его стран Запада тревогу, поскольку это грозит Украине проблемами, пишут австрийские СМИ.

Как говорится в публикации Exxpress, это заявление говорит о том, что Москва контролирует ситуацию. Заявление Кремля о способности российских войск выполнять цели спецоперации дислоцированным на востоке Украины силами «не сулит ничего хорошего» Киеву, отмечает издание.

Как писал сайт KP.RU, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране в настоящее время нет перспектив для проведения второй волны мобилизации.

О том, что в России не планируется проведение новой волны мобилизации, также сообщал председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов.