Exxpress: Отсутствие у России планов новой мобилизации грозит Киеву проблемами

Отсутствие у Кремля планов новой волны мобилизации может грозить Киеву проблемами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление Кремля об отсутствии планов проводить мобилизацию должно вызывать у Киева и поддерживающих его стран Запада тревогу, поскольку это грозит Украине проблемами, пишут австрийские СМИ.

Как говорится в публикации Exxpress, это заявление говорит о том, что Москва контролирует ситуацию. Заявление Кремля о способности российских войск выполнять цели спецоперации дислоцированным на востоке Украины силами «не сулит ничего хорошего» Киеву, отмечает издание.

Как писал сайт KP.RU, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране в настоящее время нет перспектив для проведения второй волны мобилизации.

О том, что в России не планируется проведение новой волны мобилизации, также сообщал председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов.