На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 40 тысяч человек

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России». Старт регистрации в флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» был объявлен 4 апреля. За это время желание принять участие в конкурсе управленцев выразили кандидаты из всех регионов России и 61 государства.

«Мы внимательно следим за ходом регистрации и видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства», - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, в регистрации активно участвуют жители новых территорий - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Более 65% кандидатов – опытные руководители в возрасте от 36 до 50 лет. Еще 20% - это управленцы от 31 до 35 лет. На долю людей до 30 лет приходится около 10% заявок, а кандидатов старше 51 года – 5%.

Алексей Комиссаров отметил, что среди людей, подавших заявки на участие в пятом сезоне, есть представители самых разных профессий. Около 12% запросов пришло от руководителей из сферы промышленности, еще 8% - от управленцев в области образования. Еще 7% кандидатов занимаются строительством и архитектурой, 7% - работают в сфере IT, 5% заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще 5% – из сферы торговли.

Больше всего заявок традиционно приходит от жителей Центральной России. Далее места в списке лидеров занимают Приволжский федеральный округ, Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что российские регионы активно поддерживают конкурс.

«В этом сезоне добавлен новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона», - рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 мая на портале лидерыроссии.рф. Возраст кандидатов - не старше 55 лет, при этом они должны обладать опытом работы на руководящей должности от двух лет. Попытать счастья в конкурсе управленцев могут не только граждане нашей страны, но и других государств. Такое правило было введено начиная со второго сезона «Лидеров России».

В пятом сезоне участники будут бороться за главный приз – грант в размере 1 миллиона рублей. Среди других поощрительных наград – возможность пообщаться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, победившие в конкурсе, могут рассчитывать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. А иностранцы-финалисты – получить по упрощенной схеме ВНЖ в России.

Напомним, конкурс «Лидеры России» был запущен в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель – выявить перспективных руководителей, готовых работать на благо своей страны и менять жизнь в ней к лучшему. За предыдущие четыре сезона заявки на участие в конкурсе подали более 840 тысяч человек из России и других стран мира. Около 400 из них получили предложения о работе на высоких должностях.