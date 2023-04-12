Россия запретила въезд для 333 граждан Канады

Россия запретила въезд 333 подданным Канады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ввела ответные санкции в отношении Канады после того, как накануне Оттава расширила ограничения против РФ. Москва запретила въезд 333 канадским чиновникам, парламентариям и спортсменам.

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», – говорится на сайте МИД России.

Как заявили в ведомстве, в «стоп-лист» попали представители руководства Канады, парламентарии и политии различного уровня, общественные активисты и атлеты, «причастные к распространению в стране оголтелой русофобии». В российском МИД полагают, что такие меры заставят их изменить свое поведение.

Как писал сайт KP.RU, накануне Канада расширила санкции в отношении России, включив в список 14 физических и 34 юридических лица из числа руководства российских компаний, оказывающих военные услуги РФ.