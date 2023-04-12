Отечественный аналог сервиса Downdetector запустили в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналог популярного зарубежного сервиса Downdetector, благодаря которому отслеживаются сбои на разных интернет-ресурсах, появился и в России. Его запустил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), о чём пишет ТАСС, со ссылкой на Главный радиочастотный центр России.

Новый сервис называется «Мониторинг сбоев», и является публичным порталом, на котором любой желающий может отследить просадки в работе разных сайтов. Пользователи могут оставлять комментарии о плохой работе тех или иных интернет-ресурсов, проверять стабильность их работы, а также видеть географию возникших проблем.

«На основе сообщений пользователей о проблемах в работе услуг связи и интернет-сервисов на портале формируется тепловая карта сбоев, с помощью которой можно следить за работоспособностью сервисов в разных регионах России», - говорят в ГРЦ.

В случае возникновения проблемы, специалисты Центра мониторинга будут быстро подключаться к её решению, совместно с операторами связи и владельцами сервисов, работа которых оказалась нарушена.

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