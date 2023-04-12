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НовостиПолитика12 апреля 2023 15:03

США ввели санкции против вице-премьера России Хуснуллина

В санкционный список попали также общественное движение «Юнармия», компании «Мегафон» и «Металлоинвест»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США ввели санкции против вице-премьера России Хуснуллина

США ввели санкции против вице-премьера России Хуснуллина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкции в отношении России. Огни были введены против 30 физических и около 90 юридических лиц, в частности заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Как сообщается на сайте Минфина США, в санкционный список попали также всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», компании «Мегафон», «Металлоинвест», а также 19 торговых судов, связанных с Россией. Кроме того, под ограничения попал бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Помимо россиян и российских предприятий, санкции США коснулись граждан Венгрии, Узбекистана и Кипра и расположенных на этом острове предприятий.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта США расширили санкционный список, включив в них шесть человек с российским гражданством. Под американскими санкциями оказались чиновники, судьи и сотрудники Следственного комитета РФ.