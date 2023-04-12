ДОМ.РФ прорабатывает строительство инфраструктуры для 145 тыс. семей на юге России

В Краснодаре и Ростове-на-Дону речь идет о транспортных проектах, которые обеспечат ввод около 7,3 млн кв. м жилья Фото: Shutterstock

На рассмотрении в ДОМ.РФ находятся четыре проекта в Южном федеральном округе (ЮФО), которые могут быть профинансированы с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Их реализация улучшит условия жизни более 145 тыс. семей, заявила на конференции «Развитие жилищного строительства в ЮФО» руководитель в подразделении «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Алла Иванова.

В настоящее время Краснодарский край и Ростовская области планируют привлечь льготное финансирование для масштабных транспортных проектов, потенциальная сумма займов по ним составит более 55 млрд рублей.

«ДОМ.РФ имеет опыт участия в крупных проектах создания транспортной инфраструктуры в регионах – строительство обхода Тольятти в Самарской области, трамвайная линия в Санкт-Петербурге, – уточнила Алла Иванова. - Такие стройки – это не только повышение комфорта передвижения горожан, но и поддержка строительного сектора, создание новых рабочих мест, развитие придорожного малого бизнеса. В Краснодаре и Ростове-на-Дону речь идет о дорожных артериях, которые обеспечат ввод около 7,3 млн кв. м жилья, а это улучшение качества жизни более 145 тыс. семей».

По словам спикера, совместно с властями Ростовской области ДОМ.РФ прорабатывает строительство обхода Аксая и автодороги «Западная хорда» в Ростове. Вместе с руководством Краснодарского края обсуждается проект «Дальнего западного обхода Краснодара». Кроме того, в столице Кубани прорабатывается проект модернизации трамвайной инфраструктуры, в рамках которого также планируется покупка общественного транспорта.