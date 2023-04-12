ПСБ получил награду крупнейшей международной бизнес-премии в области HR

«ПСБ уделяет особое внимание развитию у сотрудников «навыков будущего», таких как эффективные коммуникации, критическое мышление и креативность. «Спикерский клуб» - амбициозный проект банка в области публичных коммуникаций и корпоративной культуры, с помощью которого сотрудники учатся не только выступать перед аудиторией, но и убедительно аргументировать, отстаивать свою точку зрения, эффективно взаимодействовать со слушателями. ПСБ провел уже более 80 обучающих мероприятий, в которых приняли участие более 800 сотрудников банка», — сказала начальник управления обучения и развития персонала ПСБ Татьяна Меньшова.

В рамках премии WOW!HR 2023, которая состоялась 11 апреля в Москве, организаторы собрали самые актуальные, эффективные и выделяющиеся нестандартными решениями проекты в области коммуникаций, HR, организации бизнес-процессов и корпоративной культуры. Всего в этом году было представлено 76 проектов. Номинантов оценивали по трем основным критериям: идея, реализация и достигнутые результаты.