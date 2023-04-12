Путин призвал как можно быстрее возобновить отечественную лунную программу Фото: REUTERS

России необходимо срочно возобновлять отечественную лунную программу, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В этой сфере перед нами стоят большие исследовательские задачи, их нужно последовательно выполнять. Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий», – сказал на вечере честь Дня космонавтики.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 12 апреля, Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Российский лидер отметил, что космическая отрасль чрезвычайно важна для народного хозяйства, а также укрепления и совершенствования системы обороноспособности России.

По словам президента, в этом году Роскосмос получит 251 миллиард рублей в виде субсидий. Борисов в свою очередь заявил, что работа МКС продлена до 2028 года и доложил о работе над российской орбитальной станцией.