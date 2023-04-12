Путин пообещал, что Россия достойно ответит на стоящие перед ней вызовы Фото: REUTERS

Россия достойно ответит на все стоящие перед ней вызовы, заявил глава государства Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь Дня космонавтики.

«Уверен, что все задуманное получится. На все вызовы дадим достойный ответ», – сказал президент России.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил, что РФ за прошедший год значительно повысила свой экономический суверенитет, несмотря на планы Запада разрушить страну. По словам российского лидера, основы стабильности РФ оказались прочными вопреки оценкам стран Запада.

В своем послании Федеральному Собранию Путин отмечал, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем ожидал Запад. ВВП страны в 2022 году, согласно последним прогнозам, снизился на 2,1%, однако ранее предрекали обвал, отметил глава государства.