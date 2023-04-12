Что произошло за день: главные события

Совфед одобрил закон о создании единого реестра воинского учета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России единого реестра военнообязанных, а также закон об электронных повестках и ограничениях для уклонистов от военной службы.

Реестр будет формироваться военкоматами в установленном правительством порядке исходя из сведений государственного информационного ресурса. В законе предусмотрена возможность продублировать повестку военного комиссариата в электронном виде и возможность зачисления военнообязанных граждан в запас без личной явки.

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Школьник из Брянской области Федор Симоненко получил медаль «За отвагу» за спасение детей во время атаки украинских диверсантов. Награду мальчику вручил глава региона Александр Богомаз, указ о награждении был ранее подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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